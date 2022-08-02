الخرطوم 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسافتتح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري اليوم، ورشة العمل التدريبية القومية حول مراجعة تعبئة الاستمارة الإلكترونية للإحصاءات الزراعية والسمكية، بمشاركة 12 منسقاً قطرياً في المشروع العربي لنظم المعلومات والإحصاءات الزراعية والسمكية، حضورياً من مقر المنظمة بالخرطوم، و18 منسقاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس.وأكد الدخيري خلال مخاطبته المشاركين في الجلسة الافتتاحية للورشة أن البيانات والإحصاءات الزراعية تمثل دوراً أساسياً ومحورياً لكل شركاء التنمية من منتجين ومستثمرين ورواد أعمال ومتخذي القرارات وواضعي السياسات في الدول المتقدمة والدول النامية على السواء، وتعتمد سلامة وفاعلية القرارات على صحة المعلومات التي بنيت عليها.وأضاف أن من أهم أهداف إستراتيجية المنظمة للتنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2020 - 2030 هي توفير ونشر وإتاحة المعرفة (مؤسسياً وفنياً) من خلال مستودع المعرفة الذي يحتوي على عدد من المكونات، من أهمها منظومة الإحصاء (AOAD-STAT)، مشيراً إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تطوير قدرات الكوادر العاملة في الأجهزة الإحصائية بالدول العربية في مجال إدخال ومراجعة البيانات على الاستمارة الإلكترونية بغرض توفير البيانات والإحصاءات المطلوبة التي تعكس أداء القطاعات الزراعية العربية.مما يذكر أن الورشة تستمر ثلاثة أيام، وتأتي ضمن أنشطة خطة المشروع العربي لتطوير نظم المعلومات والإحصاءات الزراعية للعام 2022م، والخاصة ببناء القدرات والتدريب لتكون مرتكزاً لصناعة القرار السليم على مختلف الأصعدة.// انتهى //18:12ت م0131