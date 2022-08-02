نجران 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واستُواصل أمانة منطقة نجران جهودها في تطوير الخدمات البلدية الرقمية تسهيلاً على عملائها للوصول إلى خدماتهم, وذلك من خلال إتاحتها لخدمة حاسبة الرسوم البلدية عبر منصة (بلدي) التي تُمكّنهم من التعرف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.وتهدف الأمانة من خلال خدماتها المقدمة إلى تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة رضاهم عنها، وذلك بحصولهم على الخدمات في أقصر مدة مع إمكانية متابعة إجراءاتها في أي وقت دون الحاجة إلى مساعدة مقدمي الخدمات، وللاستفادة من الخدمة الدخول عبر الرابط التالي:https://bit.ly/2YwmIYC.// انتهى //18:12ت م0132