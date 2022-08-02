نجران 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واستواصل جامعة نجران استقبال طلبات التقديم للقبول ببرنامج الدبلوم العالي في الأمن الفكري للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1444هـ، ويستمر التسجيل فيه حتى السبت القادم.وأوضحت عميدة عمادة الدراسات العليا الدكتورة أمل الشهري، أن العمادة حددت عددًا من الشروط للراغبين في الالتحاق، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلاً على منحة رسمية إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل التقدير العام في البكالوريوس عن (جيد).وأشارت الشهري إلى ضرورة إرفاق المتقدمين صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي، وصورة من الهوية الوطنية أو صورة إقامة سارية المفعول لغير السعوديين، وتزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريس المتقدم أو المتقدمة.// انتهى //18:12ت م0134