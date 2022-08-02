الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأبرمت الشركة السعودية للكهرباء (أكبر منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) اليوم، اتفاقية شراكة مع مصرف الراجحي؛ لتقديم خدمات الربط الإلكتروني للضمانات البنكية، حيث تتيح أتمتة العمليات على الضمانات البنكية التي يقدمها مقاولو المشاريع التي تنعكس على مشاريع الخدمة الكهربائية لتحقيق الموثوقية في تنفيذها وفق الخطط الإستراتيجية والتشغيلية وتسهيل إجراءات التعاملات المالية والتمويلية بين الشركة والمصرف.وتشارك في هذه الاتفاقية شركة بواتك لتقنية المعلومات التي تعمل على ربط القطاع المصرفي بقطاعات الأعمال إلكترونياً عبر منصتها الإلكترونية "بوادل".وقال الرئيس التنفيذي لـ"السعودية للكهرباء" المهندس خالد القنون: "إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي الذي تشهده الشركة السعودية للكهرباء، حيث تسعى إلى تطوير جميع خدماتها في شتى المجالات".وأشار القنون إلى أن هذه الاتفاقية تأتي مواكبة لتوجهات وأهداف رؤية المملكة 2030 في جميع القطاعات، منها قطاع الكهرباء.وأوضح الرئيس التنفيذي للكهرباء، أن هذه الاتفاقية تستكمل عملية التحول الرقمي التي بدأتها الشركة، وتعكس التزامها الجاد باستخدام أحدث ما وصلت إليه التقنيات لتعزيز الموثوقية في العمليات المالية لخدمة شركاء الشركة السعودية للكهرباء من مقاولين وموردين.من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل: إن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها في ربط القطاع المصرفي بقطاع الأعمال إلكترونياً لإصدار الضمانات البنكية رقمياً، حيث تاتي هذه المبادرة تعزيزاً لبرنامج تطوير القطاع المالي وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء تعد من الشركات المبادرة في إطلاق هذا المشروع، حيث تهدف إلى تطوير أساليب تنفيذ الأعمال والوصول إلى التحول الرقمي.// انتهى //18:12ت م0135