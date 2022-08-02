الخرطوم 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأعلنت سلطة الطيران المدني السودانية رفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية لدخول السودان وفقاً لخطاب وكيل وزارة الصحة السودانية القاضي برفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية للدخول إلى السودان.وأبقت وزارة الصحة السودانية على المراقبة الصحية بنقاط الدخول التي تنص عليها اللوائح الصحية الدولية لمعاينة وإجراء اللازم للحالات المشتبهة ومراقبة الوضع الوبائي العالمي ومتابعة ظهور المتحورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حسب المقتضيات.// انتهى //18:14ت م0137