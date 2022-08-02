أبها 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسعقدت لجنة المحامين السعوديين بمنطقة عسير اجتماعها الأول في مقر الغرفة التجارية بأبها، بحضور المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة الدكتور علاء ناجي، ومساعد الأمين العام لشؤون المحامين الدكتور مروان الروقي.وناقش اللقاء تعزيز دور لجان المحامين في منطقة عسير خاصة والمملكة بصفة عامة، وإبراز مشاركتهم في الفعاليات والأنشطة، وتمكينهم من التواصل الفعال مع زملاء المهنة في مناطق المملكة كافة.واستعرض المشرف العام الدكتور علاء ناجي خلال الاجتماع الخطة الإستراتيجية الخمسية للهيئة السعودية للمحامين، ودور اللجنة في تفعيل مبادراتها، مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في منطقة عسير لخدمة وتمكين القطاع في المنطقة، والحرص على تعزيز ورفع مستوى الممارسة المهنية.// انتهى //18:54ت م0139