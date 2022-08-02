الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأبرمت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عقداً مع جامعة المجمعة لتدريب منسوبي الهيئة بهدف تطوير وتأهيل القدرات البشرية، وزيادة الكفاءة الوظيفية للعاملين في الهيئة، ورفع التميز الوظيفي والمؤسسي لهم في مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى تمكين المجتمع المحلي للإسهام في تحقيق مستهدفات المحمية عبر برامج تدريب منتهية بالتوظيف.ومثّل الهيئة في التوقيع الرئيس التنفيذي المكلف ناصر الناصر، فيما مثل الجامعة وكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري، على بنود العقد التي شملت تحليل الاحتياجات التدريبية، والمهارات المستهدفة، وتحديد المواد التدريبية المستهدفة، وبناء خطط تدريبية لكوادر الهيئة، إضافة إلى تطوير وتقديم البرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها، وتقديم الدعم في الحصول على الاعتمادات والرخص المعتمدة محلياً ودولياً. كما شملت البنود توفير المدربين والخبراء والاستشاريين المؤهلين للتدريب، وقياس أثر وفاعلية الأنشطة التدريبية والتأهيلية المقدمة.وكشفت الهيئة أن البرنامج التدريبي يمتد لسنتين ويحتوي على ست حقائب تدريبية ستتمحور حول برامج تأهيل وتعزيز المهارات والقدرات للجوالة، وبرامج تأهيلية للموظفين الجدد، وبرامج تطويرية للأخصائيين، وبرامج خاصة خارجية للأخصائيين، فيما ستركز الحقيبتان الخامسة والسادسة على برامج داخلية لتطوير المهارات والقيادات الإدارية، وبرامج تطويرية خارجية للقدرات.ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تطوير رأس المال البشري للإسهام في تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى حماية الثروة الوطنية الطبيعية وإنمائها وضمان استدامتها بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.// انتهى //18:54ت م0140