الأمم المتحدة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها باتت غير قادرة على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين والنازحين داخليًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بسبب نقص التمويل.وأفادت المفوضية، في بيان اليوم، أنه بدءًا من 30 يونيو 2022، أُمِّن 19% فقط من الـ225 مليون دولار المدرجة في الميزانية في بداية العام، مبينة أن لهذا آثارًا كبيرة على حياة أولئك الذين أُجبِروا على الفرار.وأوضحت أن لكل طفل الحق في تلقي التعليم الابتدائي، ولكن في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يتمكن سوى 16% من الأطفال اللاجئين من جنوب السودان من الذهاب إلى المدرسة؛ بسبب نقص التمويل، مناشدةً المجتمع الدولي على وجه السرعة بالتحرك لدعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات.// انتهى //18:54ت م0141