الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأصدر المعهد الدولي للمراجعين الداخليين The IIA قراراً بتعيين الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي عضواً في "اللجنة الاستشارية لبرنامج المؤتمر الدولي" التابعة للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.ويأتي تعيين الشبيلي في هذه اللجنة تأكيداً على الدور الريادي والفاعل للمملكة العربية السعودية ممثلة بالجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في مجتمع ومهنة المراجعة الداخلية عالمياً، إذ تتولى "اللجنة الاستشارية للمؤتمر الدولي" مهمة بناء المحتوى المهني العام للمؤتمر الدولي للمراجعة الداخلية والذي ينظمه المعهد الدولي للمراجعين الداخليين سنوياً ويجمع تحت مظلته رواد المراجعة الداخلية والمهتمين بها على مستوى العالم، كما تختص اللجنة بتحديد المشاركين بالمؤتمر واختيار واعتماد الموضوعات والبرامج الدولية المطروحة فيه.وجاء اختيار الشبيلي بناءً على سيرته الذاتية وخبراته العملية التي وضعته في مقدمة المؤهلين الدوليين لعضوية اللجنة الاستشارية للمؤتمر الدولي للمراجعة الداخلية، إلى جانب عضويته في "فريق عمل الرؤساء التنفيذيين لمنظمات وجمعيات المراجعين الداخليين" التابع للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، ويتوقع أن يسهم تعيين الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بهذه اللجنة في رفع مستوى تمثيل المملكة دولياً، وإبراز دور الجمعية في تطوير مهنة المراجعة الداخلية محلياً وعالمياً والارتقاء بها وتمكين ممارسيها وفقاً للمعايير الدولية.// انتهى //19:17ت م0144