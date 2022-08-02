الباحة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسنظمت إمارة منطقة الباحة - اليوم بمقرها - ورشة عمل بعنوان " تجربة الاستمطار الصناعي"، بحضور وكيل الإمارة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة.وتحدث في الورشة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، الذي أوضح أن التغير المناخي الذي يمر على العالم يعد من أهم المشاكل التي تؤرق المجتمعات على المستوى الدولي في العقود الأخيرة بما في ذلك مجتمعنا المحلي، مبيناً أن موجات الغبار التي داهمت دولة مثل سويسرا أو حرائق الغابات التي لوحظ ازديادها في أوروبا باتت قابلة للتطور أكثر ما لم ينهض العلماء والمختصون والمراكز العلمية بالقيام بواجباتهم تجاه المناخ، الأمر الذي يعد واحداً من الاهتمامات الرئيسة في المركز الوطني للأرصاد بالمملكة،وأشار الدكتور غلام إلى أن هناك مشاكل مؤرقة على الصعيد المحلي ومستجدة مثل تصحّر الغابات وقلة منسوب مياه الأمطار والموجات الغبارية الفصلية والموسمية، مفيداً بأن المركز يقوم في منطقة مثل الباحة على سبيل المثال وعبر تقنيات الاستمطار الصناعي في زيادة الهطولات المطرية بنسبة تقارب ٢٠٪؜ - باذن الله تعالى - وذلك للقضاء على تلك المشاكل المناخية.وأكّد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بأن عملية تلقيح السحب آمنة وصديقة للبيئة وأن المواد المستخدمة في عمليات الاستمطار يتم فحصها قبل استخدامها في معامل مختصة بالمملكة، لافتاً الانتباه إلى أن الشائعات حول هذا الأمر لا تدعمها أي حقيقة علمية، بل إن برنامج الاستمطار الصناعي سيسهم في رفع مستوى الهطول المطري، مما سيُحدِث أثراً إيجابياً على قطاعي الزراعة والسياحة بمنطقة الباحة - بإذن الله تعالى -.// انتهى //20:24ت م0153