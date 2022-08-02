مقديشو 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسأعلنَ رئيسُ الوزراء الصومالي حمزة عبدي -اليوم- تشكيلَ حكومته الجديدة التي تضمُّ 25 وزيرًا،بالإضافة إلى 26 وزيرَ دولةٍ و 25 نائبَ وزيرٍ.وصَرَّحَ رئيسُ الوزراء الصومالي - في مؤتمر صحفي- أنَّ تشكيلةَ الحكومة الصومالية جاءت عقب مشاورات مكثَّفَة استمرَّت أكثرَ من شهر.وكانَ الرئيسُ الصومالي حسن شيخ محمود عَيَّنَ بري رئيساً للوزراء في منتصف شهر يونيو الماضي، كما منحَ مجلسُ الشعبِ الصومالي الثقةَ لرئيس الوزراء في الخامس والعشرين من الشهر نَفْسِهِ.//انتهى//20:38ت م0156