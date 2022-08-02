الرباط 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 0.22 %، عند 11.828,18 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.31% ليستقر عند 956,22 نقطة، فيما عرف المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 % مسجلاً 882,11 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات حوالي 47,29 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 614,59 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:39ت م0157