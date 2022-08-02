حائل 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأطلقَتْ جامعةُ حائل - اليوم - برنامجَ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، "مهارتك مستقبلك" للإبداع والتطوير، الذي يشملُ عَدَدًا من البرامج التدريبية المتنوِّعة، التي تلبي متطلبات سوق العمل؛وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبرنامج تنمية القدرات البشرية .ويتناولُ البرنامجُ - الذي يستمر أربعة أسابيع- ثلاثةَ مسارات هي: "مهارتك"، و"مشروعك"، و"إدراك"، ويقدمُ من خلالها أكثر من (٥٥) برنامجاً تدريبيًّا نوعيًّا،إضافةً إلى عدد من البرامج النوعية التخصصية.وأوضحَ وكيلُ الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو أنَّ البرنامجَ يهدفُ إلى رفع إمكانيات أفراد المجتمع بمختلف شرائحه العمرية في التخصصات والعلوم والمعارف المختلفة، ودعم رواد الأعمال، واكتساب المهارات الوظيفية، ومهارات بناء المشروعات وإنتاج الأفكار، مشيراً إلى أنَّ المشاركَ يمنح في البرنامج فرصة اختيار المسارات وفق ميوله ومعارفه ومهاراته، واتجاهاته المهنية، مع التركيز على تنمية قدرات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في العلوم الأساسية واللغة الإنجليزية.وأشارَ إلى أنَّ برنامجَ هذا العام يتضمَّنُ عددًا من البرامج النوعية الموجهة للخريجين من أبناء الجامعة،التي ستسهمُ في إكساب المشاركين المهارات المهنية اللازمة، التي يتطلبُها سوقُ العمل.كما بَيَّنَ الدكتور العمرو أنَّ أبرزَ ما يميزُ البرنامجَ هو رفع نسب مستويات التوطين في المهن المختلفة، وإيجاد فرص عمل جديدة تلبُّي أنماطَ العمل المختلفة، بالإضافة إلى رفع قدرات الطلاب والطالبات في العلوم الأساسية، وتنمية الأسرة، ورفع المستوى المعرفي لديها، مؤكدًا سعيَ الجامعة لاستفادة أكبر شريحة من أفراد المجتمع من مختلف مناطق المملكة من أنشطة البرنامج، والوصول إلى 10000 متدربٍ من مختلف الفئات العمرية.وثَمَّنَ العمرو الدعمَ الدائمَ من سموِّ أميرِ منطقة حائل وسموِّ نائبِه لبرامج الجامعة ومناشطها التعليمية المجتمعية.// انتهى //20:40ت م0158