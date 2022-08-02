الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.04.اليورو 0.98.الجنيه الإسترليني 0.81.اليوان الصيني 6.75.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:الذهب 1792.9 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 20.185 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 904.1 دولارات للأوقية.البلاديوم 2090.2 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:برنت 102.22 دولار أمريكية.نايمكس خفيف 95.92 دولارًا.نفط الغاز 1016.75 دولاراً.الغاز الطبيعي 7.831 دولارًا.غاز البروبان 5425 دولار.// انتهى //20:41ت م0159