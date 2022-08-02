أبها 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واستقامُ غداً منافساتُ الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الفلسطيني، وتتواجهُ مصرُ مع الجزائر.وتنطلقُ مباراةُ السعوديةِ وفلسطين عند الـ 30 : 4 مساءً، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.الأخضرُ تأهَّل مُتَصدْرًا جدولَ ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث فازَ على منتخب موريتانيا 2-0، ثم على العراق بنتيجة 4-1، وفي الدور ربع النهائي، تجاوزَ المنتخبُ اليمني 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.في المقابل، تَأَهَّلَ المنتخبُ الفلسطيني بين أفضل (أصحاب المركزالثاني) حيث حلَّ وصيفًا في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، من فوز على السودان 5-3 ثم خسارة من منتخب المغرب 0-1، وتَغَلَّبَ في دور الثمانية على المنتخب الأردني بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1- 1.وفي المباراة الثانية للدور نصف النهائي يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجزائري عند الـ9 مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.المنتخبُ المصري حسمَ صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بالفوز 1-0 أمام عُمان،ثم بهدفين دون رد أمام منتخب الصومال، وفي دور الثمانية فازَ على منتخب المغرب بنتيجة 2-1.في المقابل، تَأَهَّلَ المنتخبُ الجزائري متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين أمام منتخب لبنان 2-1 ومنتخب ليبيا 3-1، ثم فازَ على المنتخب التونسي في ربع النهائي بهدف دون رد.يذكر أنَّ المباراةَ النهائيةَ لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، ستقامُ مساء الأحد المُقبل.// انتهى //20:44ت م0161