أبها 04 محرم1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسعُقدت اليوم، المؤتمرات الصحفية لمدربي منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر، قبل مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022.ويلتقي غداً المنتخب السعودي مع المنتخب الفلسطيني، بينما يلعب المنتخب المصري أمام المنتخب الجزائري في الدور نصف النهائي.وأكد مدرب منتخب فلسطين حسام يونس أن الوصول إلى هذه المرحلة يعد إنجازاً كبيراً وقال : "جاهزون لملاقاة المنتخب السعودي، وهو منافس قوي وسيتم التعامل معه وفق معطيات المباراة، وهدفنا الفوز وبلوغ النهائي والمضي قدماً نحو اللقب".فيما قال مساعد مدرب المنتخب السعودي خالد المالكي: "منتخب فلسطين متطور وجيد فنياً، ونحن مستعدون من جميع النواحي الفنية، وحرصنا على عدم إرهاق اللاعبين في المباريات واتجهنا للتدوير في كل مباراة"، مؤكداً جاهزية الجميع لمباراة الغد والفوز للوصول إلى النهائي.بدوره أكد مدرب منتخب مصر محمود جابر جاهزيتهم لمواجهة الغد، لافتاً النظر إلى أن مستوى لاعبيه يتطور من مباراة لأخرى، وقال : "سنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون"، وأضاف: "جمهورنا في المملكة العربية السعودية هو الداعم الأكبر لنا في البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا إصراراً وعزيمة نحو تحقيق الفوز وتقديم أفضل المستويات وإسعاد الجماهير المصرية".من جانبه، قال مدرب منتخب الجزائر لاسات محمد: "البطولة ناجحة وستفيدنا كثيراً في المستقبل القريب، وأتمنى استمرارها وأتوقع أنها الهدف الأول للمنتخبات كافة، المنشآت والملاعب رائعة في منطقة عسير، والمناخ ملائم للغاية لخوض مباريات بهذه القوة".وأضاف: "في حال الفوز على منتخب مصر وهو ما نسعى إليه، أعتقد أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج باللقب أمام أي منافس سواءً منتخب السعودية أو منتخب فلسطين".// انتهى //20:57ت م0163