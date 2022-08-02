الخرطوم 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واساجتمع وزير الخارجية السوداني علي الصادق اليوم برئيس مفوضية المتابعة والتقييم المعنية بتنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان الجنرال شارلس تاي الذي يزور الخرطوم حالياً، في إطار متابعة تطورات تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان المنشط.وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى التحديات التي يواجهها الاتفاق فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ووضع الدستور والانتخابات، وإلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لتنفيذ الاتفاق المنشط.//انتهى//20:59ت م0164