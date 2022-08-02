الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، (9) مواطنين، و(5) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (337) متنًا من الإبل، و(50) رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام (200) لكل رأس.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:07ت م0165