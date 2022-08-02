الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسبدأ فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم اليوم معسكره التطويري في العاصمة الإسبانية مدريد، الذي سيستمر حتى يوم الأربعاء 10 أغسطس الحالي قبل التوجّه إلى مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك لإعداد وتطوير اللاعبين فنياً وفق البرنامج الخاص بالمعسكر.ويقود الفريق فنياً المدرب الإسباني ياغو أغالير أزون، وتضم قائمة الفريق: خالد الرشيدي (إدارة تعليم القصيم)، وأحمد الحميدي (إدارة تعليم حائل)، وعبدالعزيز الجزائري (إدارة تعليم المدينة المنورة)، وعبدالله السكران (إدارة تعليم الزلفي)، وأحمد حمدي (إدارة تعليم جازان)، والحسن منيف (إدارة تعليم نجران)، ويزن مدني (إدارة تعليم جدة)، وريحان مبارك (إدارة تعليم نجران)، وسعود العنزي (إدارة تعليم القصيم)، وعبدالعزيز الغامدي (إدارة تعليم الطائف)، وعبدالعزيز الخشلان (إدارة تعليم الرياض)، وعزام أحمد (إدارة تعليم جدة)، وعقيل الظفيري (إدارة تعليم حفر الباطن)، وعلي المكرمي (إدارة تعليم نجران)، وفهد جيزاني (إدارة تعليم جدة)، ومتعب المالكي (إدارة تعليم مكة المكرمة)، ومحمد الدويش (إدارة تعليم الزلفي)، ومحمد ظافر (إدارة تعليم نجران)، ومحمد فيصل (إدارة تعليم الطائف)، ومعاذ الحبيب (إدارة تعليم حائل)، ومعاذ المسعود (إدارة تعليم الزلفي)، ومهند تركي (إدارة تعليم حائل).ويستمر المعسكر حتى يوم 16 أغسطس الحالي في مدينتي مدريد ولشبونة، وتقام خلاله ثلاث مباريات ودية تحضيرية، حيث يخوض الفريق خلال معسكره في مدريد مباراتين ودّيتين، الأولى أمام خيتافي يوم السبت 6 أغسطس، والثانية أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء 9 أغسطس، فيما ستقيم البعثة لمدة ستة أيام في مدينة لشبونة، ويخوض الفريق هناك ثالث مبارياته الودية أمام بنفيكا البرتغالي يوم السبت 13 أغسطس.ويتخلل البرنامج العديد من الفعاليات الترفيهية مثل زيارة ملعب سانتياغو برنابيو معقل نادي ريال مدريد، وملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، وحديقة وارنر وحلبة كارلوس سانز، ومنشأة فريق لشبونة البرتغالي، قبل العودة إلى جدة يوم 16 أغسطس.ويعدّ فريق نخبة دوري المدارس ضمن مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف لتكوين جيل جديد من لاعبي كرة القدم ليكونوا نواة لمستقبل الكرة السعودية.وأكد رئيس البعثة عضو اللجنة الإشرافية لدوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان أن برنامج المعسكر أُعدّ بطريقة تضمن استفادة جميع اللاعبين فنياً وإدارياً وإكسابهم خبرات كبيرة من خلال التدريبات والمباريات الودية والمحاضرات الفنية المُعدة أثناء فترات المعسكر، وذلك لإعدادهم بشكل سليم يساعدهم في المضي قدماً نحو مستقبلهم في رياضة كرة القدم، سواءً في المدارس أو على صعيد الأندية.وقدّم الشعيلان شكره وتقديره لأولياء أمور اللاعبين كافة على تعاونهم الكبير في سبيل انضمام جميع اللاعبين إلى المعسكر الحالي، مبيّناً أن هذا المعسكر يأتي امتداداً لبرامج دوري المدارس المتنوعة، التي انطلقت منذ بداية دوري المدارس في نسخته الثالثة هذا العام، وكان آخره بطولة نخبة المملكة المجمعة، التي أقيمت مؤخراً في محافظة جدة، لنخبة فرق مدارس المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، التي نتج عنها هذا الفريق الحالي المشارك في المعسكر التطويري.// انتهى //21:10ت م0167