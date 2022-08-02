نجران 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسوَجَّهَ صاحبُ السموِّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمتابعة تفاصيل وملابسات حادثتي الغرق التي وقعت مساء اليوم في محافظتي ثار وحبونا، وراح ضحيتها ثلاثة أطفال في أثناء ممارستهم السباحةَ في إحدى المستنقعات المائية بهجرة الرحبة بمحافظة ثار، فيما كانت الحادثة الأخرى غرق شاب في مستنقع مياه في وادي عرقان بمحافظة حبونا.وأعربَ سموُّ أميرِ منطقةِ نجران عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا في مصابهم الأليم ، سائلاً - الله تعالى - أنْ يَتَغَمَّدَ المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأنْ يلهمَ أهلَهم وذويهم الصبرَ والسلوان.كما أكدَ سموُّهُ ضرورةَ الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدُها المنطقة.// انتهى //21:21ت م0169