إسلام آباد 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسنَوَّهَ علماءُ ومسؤولون وأكاديميون باكستانيون بنجاح رسالة الحج لهذا العام، مؤكدين أنَّها رسالةٌ واضحةٌ للعالم تبيِّنُ مكانةَ المملكة العربية السعودية،والدورَ الريادي الذي تؤديه تحت ظلّ قيادتها الحكيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.جاءَ ذلك في مؤتمر نظمه "المجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين" بعنوان "رسالة الحج"، وذلك في العاصمة إسلام آباد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نوَّاف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي شكور.وعَدَّ المشاركون في المؤتمر موسمَ حَجِّ هذا العام بمثابة رسالة محبة وسلام لشعوب العالم، ونجاح مستحق يعكسُ قدراتِ المملكة وقيادتها وجهودها الكبيرة وخِدْمَاتِها العظيمة للإسلام والمسلمين،وعنايتها الفائقة بشؤون الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين.كما أشادوا بالنتائج الكبيرة لمبادرات المملكة العربية السعودية المتواصلة للدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مسلطين الضوءَ على العلاقاتِ الثنائيةِ التي تربطُ المملكةَ مع باكستان وشعبها، والمواقف التي وقَفَتْها المملكةُ مع باكستان على مرِّ التاريخ؛لتُساعِدَها في التغلُّبِ على الأزماتِ التي مرَّت بها في كل المراحل.// انتهى //21:21ت م0170