نجران 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسنجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران في إجراء عملية استئصال أورام في الرحم لمريضة كانت تعاني من آلام متكررة في البطن ونزيف مستمر أثّر في حالتها الصحية والعامة.وأوضحت صحة نجران أنه تم عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة وتبين وجود سبعة أورام ليفية متصلة بالرحم، وتمكّن الفريق من خلال العملية التي أجريت للمريضة من استئصال الأورام دون مضاعفات تذكر مع الحفاظ على الرحم ولله الحمد.وأشارت صحة نجران إلى أن عدد العمليات الجراحية التي أُجريت بمستشفى الولادة والأطفال خلال النصف الأول للعام 2022م بلغ (1135) عملية جراحية، فيما بلغ عدد المواليد 1914 مولوداً، وذلك خلال المدة نفسها.// انتهى //21:28ت م0172