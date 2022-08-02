الباحة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة، شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهات المنطقة شملت رغدان, والحسام, ومتنزه الأمير مشاري, والثروة الوطني, والمتنزه الوطني, والشكران، والخلب, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها وادي رما, ونيرا, والأحسبة.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .// انتهى //21:35ت م0175