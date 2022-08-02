الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسعقدَ معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، اجتماعًا - بمقر الوزارة بالرياض-مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية أمير خرم راتهور، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، والمشرف العام التنفيذي لتجربة العميل بالوزارة عبدالعزيز الشمسان.وناقشَ الجانبان - خلال الاجتماع- عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا فرصَ التعاون بين البلدين، إلى جانب الاطلاع على أبرز إنجازات الوزارة في مجال تجربة العميل وأتمتة الخِدْمَاتِ.ويأتي هذا اللقاء في سياق خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء وتعزيز العلاقات الثنائية الدولية بما يُحَقِّقُ الاهدافَ الإستراتيجيةَ المشتركةَ لجميع الأطراف.// انتهى //22:01ت م0177