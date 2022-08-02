جدة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واساستقبلَتْ جوازاتُ مطارِ الملكِ عبدِالعزيز الدولي بجدة أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة.وكانتِ المديريةُ العامةُ للجوازات قد أعلنَتْ استعداداتِها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة والزيارة، من خلال دعم منصات الجوازات بالأجهزة التقنية الحديثة والكوادر البشرية المُؤَهَّلَةِ التي تقومُ بخدمتِهم وإنهاءِ إجراءاتِهم بكلِّ يسرٍ وسهولة.// انتهى //22:18ت م0179