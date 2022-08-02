القاهرة 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واستلقَّى وزيرُ الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّرِ المناخ، اتصالاً هاتفياً اليوم، من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.وبحثَ الجانبان خلال الاتصال أوجهَ التعاون والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغيُّر المناخ، فضلاً عن متابعة نتائج لقائهما الأخير بالعاصمة الألمانية برلين الشهر الماضي على هامش حوار "بيترسبرج" للمناخ.//انتهى//22:39ت م0180