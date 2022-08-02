الرياض 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واستشارك المملكة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة "قونية 2022" التي تنطلق رسمياً الثلاثاء المقبل في مدينة قونية بجمهورية تركيا بمشاركة 54 دولة إسلامية وتستمر حتى الثامن عشر من أغسطس الحالي.ويمثّل المملكة أكثر من 130 لاعباً ولاعبة في مسابقات كرة السلة 3×3 سيدات، والسهام، والجمباز، وألعاب القوى، والمبارزة، وكرة القدم، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والرماية، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة، والسباحة البارالمبية.يذكر أن المملكة استضافت الدورة الإسلامية بنسختها الأولى عام 2005م في منطقة مكة المكرمة، التي تصدرت الترتيب العام فيها بواقع 60 ميدالية (24 ذهبية، و17 فضية، و19 برونزية)، وتم احتساب الدورة الثانية رقمياً في سجل الدورات رغم أنها لم تُقَم في إيران 2009م، ثم استضافت مدينتا بالمبانج وسومطرة بإندونيسيا الدورة الثالثة عام 2013م، ونالت المملكة فيها المركز السابع في الترتيب العام للدورة بالحصول على 16 ميدالية (7 ذهبيات، وثلاث فضيات، و6 برونزيات)، ثم استضافت العاصمة الأذربيجانية باكو الدورة الرابعة عام 2017م وجاءت فيها المملكة بالمركز الحادي عشر في الترتيب العام بواقع 11 ميدالية (4 ذهبيات، وفضية واحدة، و6 برونزيات).// انتهى //22:50ت م0181