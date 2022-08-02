لندن 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسكشفتْ وزارةُ الدفاع البريطانية عن تسجيل أكبر حصيلة يومية لعابري القناة الإنجليزية من المهاجرين غير الشرعيين.وقالتْ وزارةُ الدفاع البريطانية - اليوم- إن 696 مهاجراً عبروا يوم الاثنين القناة الإنجليزية في 14 قارباً، ليحطموا بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 651 مهاجراً.وأوضحَتْ أنَّ أكثرَ من 17000 مهاجرٍ وصلوا منذ بداية العام إلى المملكة المتحدة بعد مرورهم من خلال ممرات الشحن المزدحمة من فرنسا عن طريق القوارب الصغيرة.وسجَّلَتِ المملكةُ المتحدةُ العام الماضي وصولَ 28526 مهاجراً غير شرعي؛ لتسجلَ بذلك ارتفاعاً من 8404 مهاجرين غير شرعيين في عام 2020م.//انتهى//23:05ت م0182