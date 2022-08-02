الدوحة 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسأعلنت دولة قطر أنها تتابع التطوّرات في أفغانستان، ودعت الأطراف كافة إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة والالتزام به، ومنها أن لا تكون أفغانستان ملاذاً للأفراد والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.وجدّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت والداعم للجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب وتمويله، وكل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين.//انتهى//23:10ت م0183