عدن 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسرَحَّبَتِ الحكومةُ اليمنيةُ بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022م، الذي جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها.وقالتْ وكالةُ الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إنَّ الحكومةَ اليمنيةَ تذكِّرُ بأنَّ الهدفَ الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحققَ فيما يتصلُ بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أنَّ الحصارَ لا يزال مفروضاً على مدينة تعز.وشَدَّدَتِ الحكومةُ اليمنيةُ على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة، وإيقاف كل الخروقات الحوثية، وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال المدة الماضية، والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي.وأكدَتْ في هذا الصدد دعمَها الجادَ لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها،وفي المقدمة القرار الدولي ٢٢١٦.//انتهى//23:13ت م0185