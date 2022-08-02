حفر الباطن 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس الاثنين في مكتبه بالمحافظة رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال رياض الزامل، وعضو مجلس غرفة حفر الباطن رئيس لجنة ريادة الأعمال بالمحافظة سلمان العقيل، وممثل الخير كابيتال طلال العبدالكريم، وعددا من أعضاء اللجنة الوطنية.ونوّه سموّه خلال اللقاء بما توليه حكومتنا الرشيدة من دعم واهتمام للقطاع الخاص ليقوم بدوره على أكمل وجه لتحفيز الاستثمار ودعم رواد الاعمال وتذليل جميع المعوقات التي يواجهونها.كما أكد سموّه أهمية مبادرة تأسيس صناديق المناطق الواعدة، وحرصه على تسريع تأسيس صندوق حفر الباطن وتذليل جميع العقبات لدعم قطاع الأعمال.من جهته أكد الزامل حرص اللجنة على المبادرة في تأسيس الصناديق الواعدة في عدد من مناطق المملكة ومن ضمنها صندوق محافظة حفر الباطن بالتعاون مع لجنة ريادة الأعمال بغرفة حفر الباطن والبدء الفعلي في الإجراءات الرسمية لتأسيسه.وشكر سموه في ختام اللقاء رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في دعم رواد الأعمال.// انتهى //23:43ت م0187