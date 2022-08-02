مكة المكرمة 04 محرم 1444 هـ الموافق 02 أغسطس 2022 م واسرفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة, وذلك تزامناً مع بدء موسم العمرة.وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن هذا الإجراء جاء بموافقة كريمة تسهيلاً على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة، مبيناً أن الرئاسة تعمل مع جميع القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ.ورفع الشيخ السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على ما يوليانه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في موازين حسناتهم.// انتهى //23:56ت م0189