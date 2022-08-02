نجران 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واسوَجَّهَ صاحبُ السموِّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران وكافة الأجهزة المعنية في المنطقة بمضاعفة الجهود في البحث عن الطفل رائد آل جعرة البالغ من العمر 3 أعوام الذي فقد مساء أمس جراء السيول التي يشهدها وادي نجران.فيما شدَّدَ سموه على الجهة المختصة بإمارة المنطقة بالتنسيق والمتابعة الميدانية مع كافة الجهات المعنية والرفع بنتائج البحث التي تقوم بها فرق الإنقاذ المائي والغواصين بالدفاع المدني ومشاركة فرق البحث التطوعية والتي لاتزال مستمرة حتى الان.كما أكدَ سمو أمير منطقة نجران على ضرورةَ الالتزام بتعليمات وتحذيرات الدفاع المدني المتعلقة بالحالة المطرية التي تشهدُها المنطقة ، حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى //00:40ت م0003