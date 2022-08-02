مكة المكرمة ٥ محرم ١٤٤٤ الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٢م واسوَضَعَتِ الرئاسةُ العامةُ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطةً مطورةً لتنظيم الصلاة في الحِجر وتقبيل الحجر الأسود في أجواء روحانية وصحية آمنة.وتعملُ الرئاسةُ بمشاركة الجهات المعنية لتقديم أفضل الخِدْمَاتِ للحرمين الشريفين والقاصدين؛بهدف الزيارة أو أداء مناسك العبادة، وذلك عبر خطة تنظيمية مطورة تُقدِّمُ العديدَ من الخدمات في مختلف المجالات التي تُعنى بتمكين القاصدين، وتيسير مناسكهم.//انتهى//01:05ت م0004