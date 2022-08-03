سياسي / وزير الخارجية الأردني يلتقي بعدد من نظرائه في نيويورك
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
عمّان 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنظرائه وزير خارجية السويد آن ليندي، ووزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، ووزير خارجية الأرجنتين سانتياغو كافيرو، ووزير خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، وذلك
على هامش أعمال مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك أمس.
وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومشكلة اللاجئين.
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