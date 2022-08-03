عمّان 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بنظرائه وزير خارجية السويد آن ليندي، ووزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، ووزير خارجية الأرجنتين سانتياغو كافيرو، ووزير خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، وذلكعلى هامش أعمال مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك أمس.وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومشكلة اللاجئين.// انتهى //01:47ت م0005