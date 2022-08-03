الطائف 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأقام نادي الطائف الأدبي الثقافي أمس الأمسية الشعرية السابعة وذلك ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي 2022، بمشاركة الشاعر عبدالعزيز الأزوري والشاعرة نورة الشمراني، حيث امتدح عدد من النقاد المستوى الفني والشعري للشعراء المشاركين في الأمسية.من جهةً أخرى أعلن رئيس النادي الأدبي عطالله الجعيد عن محاضرة بعنوان ( الطائف .. قراءة جديدة للمقومات التاريخية والثقافية) ستقام الاثنين القادم ، إضافةً إلى إقامة ورشة عمل بعنوان (الشعر تذوقًا وإبداعًا) مساء الثلاثاء القادم وتستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام.// انتهى //02:22ت م0007