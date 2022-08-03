‏واشنطن 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسشاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية في افتتاح بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص- ديترويت 2022، المقامة في مدينة ديترويت بولاية ميتشغان الأمريكية، حيث يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة لأول مرة ضمن 22 منتخبا، إضافة الى ثلاث دول عربية أخرى وهي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.وأشادت سمو السفيرة في كلمة موجهة للفريق السعودي بأدائهم الجيد خلال البطولة والذي نتج عنه فوز المنتخب السعودي على نظيره السنغافوري في أولى مبارياته، معبرة عن فخرها بهذا الفوز ومتمنية وصول المنتخب السعودي لمراحل متقدمة خلال البطولة.وكانت قرعة كأس العالم للأولمبياد الخاص قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات بارغواي ورومانيا وسنغافورة.كما شارك سمو السفيرة في حضورها للبطولة ومؤازرة المنتخب السعودي كلا من عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص لينا آل معينا، و مستشار رئيس الاتحاد رنا طيبه.// انتهى //04:50ت م0011