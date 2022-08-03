بريدة 05 محرم 1444هـ الموافق 3 أغسطس 2022م واساستثمر مهرجان بريدة للتمور طاقات الشباب وعصاميتهم وتحقيق تطلعاتهم التجارية والمالية من خلال إشراكهم بعملية البيع والشراء داخل ساحة المزادات منذ ساعات الصباح الأولى لكسب رزقهم و شراء ما يستطيعون من مزادات التمور وبيعه داخل السوق وفي منافذ البيع المنتشرة خارج مدينة التمور وفي مناطق أخرى من المملكة، حيث يتعلم البائعون أساليب البيع والتسويق، والمقارنة بين التمور الجيدة والرديئة والأصناف المتنوعة .يشار إلى أن إدارة المهرجان تساعد الشباب على التجارة من خلال عملية البيع والشراء، و تدريبهم وتثقيفهم ومساعدتهم للبحث عن فرص العمل التي تعني بالتمور ، في ظل إيجاد خيمة للبيع بالتجزئة وسط المهرجان يمارس من خلالها الشباب عملية البيع والشراء ، ودعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لكل ما من شأنه دعم وتشجيع شباب وفتيات المنطقة على الأصعدة كافة.// انتهى //06:01ت م0013