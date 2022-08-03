المدينة المنورة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطارا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع و العلا والعيص وخيبر.وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد وينبع والرايس وينبع النخل، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //07:10ت م0014