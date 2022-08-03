القاهرة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بالنهوض بالصناعات النسيجية لدعم الاقتصاد المصري من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية لاستضافة البطولات العالمية.وأشارت إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري الهاتفية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، التي تناولت أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تغير المُناخ.وواكبت صحف الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.وسلطت الضوء على دعوة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأطراف السياسية إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الحالية في البلاد.وتحدثت صحف القاهرة في عدة موضوعات دولية متفرقة، منها حل مجلس الأمة في الكويت والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، وتأكيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو التزام الجيش بالخروج من المشهد السياسي لتحقيق الاستقرار والازدهار للسودان.// انتهى //10:29ت م0028