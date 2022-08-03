الخرطوم 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تجديد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، موقف القوات المسلحة بعدم رغبتها في الاستمرار بالسلطة وإفساح المجال للمدنيين.ونشرت إعلان سلطة الطيران المدني السودانية رفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية لدخول السودان وفقاً لخطاب وكيل وزارة الصحة السودانية القاضي برفع جميع الاشتراطات والضوابط الصحية للدخول إلى السودان.وتطرقت الصحف إلى اجتماع وزير الخارجية السوداني علي الصادق أمس برئيس مفوضية المتابعة والتقييم المعنية بتنفيذ اتفاق السلام المنشط بجنوب السودان الجنرال شارلس تاي, لمناقشة التحديات التي يواجهها الاتفاق فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ووضع الدستور والانتخابات.وعرجت صحف الخرطوم على ترحيب الحكومة اليمنية بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022م، الذي جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها.// انتهى //10:37ت م0029