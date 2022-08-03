مكة المكرمة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسزار معالي رئيس بعثة شؤون الحجاج بجمهورية السودان عبدالهادي أحمد عباس والوفد المرافق له أمس، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، وكان في استقبالهم المدير العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فيصل بن صالح مدني.واطلع رئيس بعثة الحج بجمهورية السودان على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها ومراحل استبدالها، مشيداً بما شاهده من إتقان وجودة في صناعة الكسوة ، وتهيئة كافة المواد الأولية لها .ونوه عباس بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعياً الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين .// انتهى //10:38ت م0030