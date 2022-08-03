الرباط 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، باستضافة الرباط لأعمال الدورة السنوية السابعة للجمعية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة للتنمية، والتي تخصص لعرض حصيلة السنوات السبع الماضية لعمل الشبكة، والتحديات المستقبلية.وأخبرت الصحف عن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في الكويت، وصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.وأوردت صحف الرباط تحذيرات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، من أن بلاده تشهد احتقاناً سياسياً كبيراً ينذر بعواقب وخيمة، ودعوته للأطراف السياسية إلى حوار وطني.وتناقلت نبأ مقتل زعيم تنظيم القاعدة بأفغانستان أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة شنتها القوات الأمريكية في كابُل.وتطرقت الصحف إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لكوسوفو وصربيا إلى ضبط النفس، إثر تصاعد التوتر بينهما بشأن لوائح حدودية جديدة.وعرجت على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتويريش، من أن سوء فهم بسيط في ظل التوترات العالمية الحالية ربما يقود لحالة دمار شاملة، داعياً الدول الكبرى إلى تخفيف لهجة الخطاب الإعلامي وحل القضايا الخلافية في أسرع وقت.وتحدثت صحف المغرب عن استمرار جهود مكافحة حرائق الغابات المستمرة في كل من فرنسا والبرتغال، والناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.// انتهى //10:38ت م0031