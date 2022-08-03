لندن 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ترحيب الحكومة البريطانية بإعلان الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في عملية استخباراتية دقيقة وسط العاصمة الأفغانية كابول.ونشرت تقارير متنوعة تشير إلى حالة غضب عارمة تجاه الأرباح العالية التي جنتها شركات الطاقة المحلية خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من الارتفاع الدولي في أسعار المحروقات.وأبرزت الصحف وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، في المحطة الثانية ضمن جولة شرق آسيوية تحظى باهتمام دولي واسع.وكتبت عن وصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول على البحر الأسود، مساء الثلاثاء، تطبيقاً لاتفاق أبرم في يوليو بين كييف وموسكو لتخفيف وطأة الأزمة الغذائية العالمية.وتناولت صحف لندن مخاوف من تجدد أعمال العنف في العراق بعد استمرار الاحتجاجات الشعبية وسط العاصمة بغداد والخلافات السياسية حول تشكيل الحكومة.// انتهى //10:57ت م0033