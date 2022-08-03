عام / أمانة منطقة حائل تنفذ ١٣٨ جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بمحافظة الشنان
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
حائل 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
نفذت أمانة منطقة حائل ممثله ببلدية محافظة الشنان عبر فرقها الرقابية خلال شهر يوليو 138 جولة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط ٢٠ مخالفة لبعض المنشآت ومصادرة وإتلاف ٢٥ كجم من المواد الغذائية التالفة .
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلك ورفع مستوى الامتثال لدى الأفراد والمنشآت بعدم تعريض المواد الغذائية لسوء التخزين أو سوء الحفظ قبل البيع، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية على جميع المواقع، كما دعت الجميع في حال وجود أي ملاحظات المبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك.
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11:01ت م
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