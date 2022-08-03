عرعر 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واستواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها في تطوير الخدمات البلدية الرقمية تسهيلًا على عملائها للوصول إلى خدماتهم، من خلال إتاحتها خدمة حاسبة الرسوم البلدية عبر منصة "بلدي" التي تمكّنهم من التعرّف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.وأوضحت الأمانة أن الخدمة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة رضاهم عنها، وذلك بحصولهم على الخدمات في أقصر مدة مع إمكانية متابعة إجراءاتها في أيِّ وقت دون الحاجة إلى مساعدة مقدمي الخدمات، لافتة الانتباه إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: ‏https://bit.ly/3EZABxV.// انتهى //11:03ت م0037