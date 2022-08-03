عام / أمانة الحدود الشمالية تتيح لعملائها حساب تكاليف رسوم خدماتها البلدية
الأربعاء 1444/1/5 هـ الموافق 2022/08/03 م واس
عرعر 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واس
تواصل أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها في تطوير الخدمات البلدية الرقمية تسهيلًا على عملائها للوصول إلى خدماتهم، من خلال إتاحتها خدمة حاسبة الرسوم البلدية عبر منصة "بلدي" التي تمكّنهم من التعرّف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.
وأوضحت الأمانة أن الخدمة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة رضاهم عنها، وذلك بحصولهم على الخدمات في أقصر مدة مع إمكانية متابعة إجراءاتها في أيِّ وقت دون الحاجة إلى مساعدة مقدمي الخدمات، لافتة الانتباه إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3EZABxV.
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11:03ت م
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