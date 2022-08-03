تونس 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اللقاء الذي جمع بين رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزير السياحة الجزائري ياسين حمادي وتشديدهما على ضرورة دعم السياحة بين البلدين خاصة بعد فتح الحدود البرية المشتركة بين البلدين.وتحدثت مغاربيًا عن اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيسُ التركي رجب طيِّب أردوغان، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لبحث تطورات الأزمة الليبية.وتناولت الصحف إعلان رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي، عن تشكيلة حكومته الجديدة والتي ضمت 25 وزيرًا بالإضافة إلي 26 وزير دولة و 25 نائب وزير.وأشارت صحف تونس إلى إعلان الجيش الباكستاني أن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالاً وخمسة آخرين اختفت خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان.// انتهى //11:29ت م0048