الطائف 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسانتزعت "الشاهينية" لـ مانع علي الشامسي ، الأسرع توقيتاً عند ( 6:21.697 ) دقائق بعد تحقيقها المركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة لقايا بكار، من اليوم الثالث والأخير لسباقات اللقايا والتي خصص فيها 12 شوطاً على مسافة 4 كم، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.وجاءت أسماء المطايا وملّاكها الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "مشكور" لـ محمد سعيد المري، "مزون" لـ ياسر محمد العطوي، "سحلان" لـ عوده عبدالله العطوي، "اعتبار" لـ حمد جارالله البريدي، "شوباش" لـ جويعد فهيد العجمي، "الين" لـ هرماس حسين العطوي، "سياف" لـ صالح عوض آل رزق، "شلفا" لـ علي سعيد الهاجري، "الذيب" لـ سالم سعيد الهاجري، "الشاهينية" لـ محمد حمد العذبه، "الفايز" لـ علي ناصر المري.// انتهى //11:52ت م0052