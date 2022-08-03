جدة 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واساستعادت أمانة محافظة جدة أراضٍ حكومية بمساحة تقدر بنحو مليون متر مربع بنطاق بلدية ذهبان، ضمن جهودها المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء.وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندس سامي العمري أن الفرق الميدانية المشتركة للأمانة بالتعاون من الجهات المعنية تمكنت من رصد تعدٍ على أرضٍ حكومية على طريق عسفان، جرى استغلالها من قبل إحدى شركات النقل بالمباني المخالفة, التي شكلت تعديًّا على الممتلكات العامة.وأشار إلى أن الفرق الميدانية تعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الإحداثات وتأمين الموقع تمهيدًا لاستكمال أعمال الإزالة ورفع الأنقاض.// انتهى //11:54ت م0054