الأحساء 05 محرم 1444 هـ الموافق 03 أغسطس 2022 م واسنظمت أمانة الأحساء أمس، ورشة عمل للتعريف بمبادرة "المراقب المجتمعي" ومناقشة آليات الرصد ورفع البلاغات لنحو 250 متطوعاً ومتطوعة تم تسجيلهم عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي للمشاركة في تفعيل المبادرة.وتهدف المبادرة التي أطلقتها الأمانة وتستمر لمدة شهر إلى إشراك أفراد المجتمع من خلال فرص تطوعية تطرحها لتفعيل دور الرقابة المجتمعية، وتعزيز التكاملية وتدعيم دور القطاعات الحكومية في خدمة المجتمع وتنمية الموارد الشبابية، وبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه ورفع مستوى جودة الحياة، إضافةً إلى اكساب المتطوعين مهارات تُنمي قُدراتهم وتساعدهم على التواصل الفعّال مع مختلف أفراد المجتمع، حيث يُسهم المتطوعين المشاركين فيها برصد عناصر التشوه البصري كمخلّفات البناء، والمركبات التالفة والمهملة، والتشوهات البصرية الأخرى .وأكدت الأمانة أن المبادرة تأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها، حيث تم تخصيص منصة إلكترونية للتطوع البلدي، وأتاحت رابط عبر البوابة الالكترونية لتسجيل المتقدمين من الشباب والفتيات الراغبين بالتطوع في المبادرات البلدية.يذكر أن العام الماضي، شهد طرح 750 فرصة تطوعية، وتسجيل 11086 متطوعاً ومتطوعة.// انتهى//11:55ت م0055